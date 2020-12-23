Каштру сказал, кто в "Шахтере" фантастический футболист

Наставник "Шахтера" Луиш Каштру в интервью португальским СМИ выделил в своей команде полузащитника Виктора Коваленко.

Главный тренер донецкого клуба не поскупился на комплименты футболисту сборной Украины.

"Он фантастический. Он одинаково мощно и атакует и защищается. Он может выступать на всех позициях: опорный полузащитник, центральный или атакующий хавбек в самых различных игровых схемах. Он очень умный игрок. Он мне очень нравится. Он может играть в любой команде мире и в любом чемпионате", – сказал португальский специалист в интервью Antena 1, текст которого приводит Record.

Напомним, что договор Коваленко с "Шахтером" истекает в конце сезона. По данным Transfermarkt трансферная стоимость игрока составляет 4,5 млн евро. В оранжево-черной футболке выступает с 2013 года. За это время сыграл в 129 матчах, в которых забил 23 гола.

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации итальянских СМИ Коваленко продолжит карьеру в итальянской "Аталанте".

По версии журналистов, клуб Серии А уже заключил предварительное соглашение с 24-летним полузащитником, который присоединится к новой команде по окончании нынешнего сезона,