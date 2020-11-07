Каштру: "Шахтер" унизили. Мы чувствовали себя опозоренными

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру заявил, что его футболисты чувствуют себя нехорошо после поражения от менхенгладбахской "Боруссии" в Лиге чемпионов.

Португалец признался, что уже обсудил с футболистами все, что нужно было обсудить по этому поединку.

"Нас унизили, мы чувствовали себя опозоренными, зная, что не сыграли на нашем уровне. Но все, для меня "Боруссия" уже закончилась. Мы все проанализировали и обсудили, теперь это – прошлое, как и все хорошее, что мы сделали ранее. Это нас не интересует. А интересует нас настоящее, и это настоящее – матч с "Динамо", – цитирует Каштру Shakhtar News.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 3-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" – "Боруссия" М завершился со счетом 0:6. В этой игре "Шахтер" установил два клубных антирекорда.