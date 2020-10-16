Каштру рассказал о грандиозных проблемах "Шахтера"

Донецкий "Шахтер" испытывает серьезные кадровые трудности накануне матчей Премьер-лиги со "Львовом" и мадридским "Реалом" в Лиге чемпионов.

Об этом в эфире Shakhtar News рассказал главный тренер "горняков" Луиш Каштру. По его словам, в связи со вспышкой коронавируса к тренировочному процессу были привлечены игроки молодежного состава.

"С нами тренируются четверо ребят из дубля. Сейчас мы плывем на таком корабле. Из первой команды у нас 13 игроков, чтобы подходить к матчам чемпионата и Лиги чемпионов, несколько футболистов из дубля. Рассчитываем только на тех, кто находится с нами. На других смотрим, но на данный момент немного по-другому. Желаем им скорейшего выздоровления и надеемся, что они вернутся как можно быстрее", – цитирует португальского специалиста XSPORT.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер и капитан донецкого "Шахтера" бразилец Тайсон объявил об уходе из команды.