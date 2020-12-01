Каштру рассказал, как "Шахтеру" удалось дважды обыграть "Реал" в Лиге чемпионов

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру, объясняя победу над "Реалом" в Лиге чемпионов, сказал, что использовал ту же стратегию, что и 1-м туре.

Португальский специалист признался, что его подопечные вначале попытались притормозить "Реал", блокировать фланги, контролировать воздушное пространство и возможные подачи с флангов.

"К счастью, все прошло хорошо. Самый большой секрет – это искренне работать, иногда проходя через очень большие сложности, что и происходит в последнее время. Мы всегда отдавали себе отчет, в какой момент мы живем, какая нестабильность вокруг нас. Несмотря на то, что команда показывала некоторую усталость, мы знали, что эта нестабильность очень часто приводит нас к очень хорошим и менее успешным вещам. И сегодня эти моменты происходили", – цитирует tribuna.com Каштру, со ссылкой на телеканал "Футбол".

По словам главного тренера "горняков", первый тайм получился не таким, как он предвидел и хотел.

"Мы неправильно занимали некоторые позиции, ошибались. В перерыве постарались это скорректировать. Нам нужно было при наших розыгрышах от ворот чуть более оттягивать назад наших крайних защитников и выпускать вперед вингеров. Нападающий также должен был садиться чуть ближе при начале атаки. Тогда мы знали, что у наших полузащитников будет больше пространства в ширину от полузащитников "Реала". Это зона была свободна. Во втором тайме мы смогли все это скорректировать и создали несколько моментов, которые привели к голам, и аннулировали голевые моменты "Реала". Все очень прямолинейно, но вот против "Боруссии" ничего не получилось", – подытожил Каштру.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра 1-го тура ЛЧ в Мадриде между "Реалом" и "Шахтером" также завершилась победой украинцев (3:2).