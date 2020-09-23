Каштру прокомментировал сенсационный результат "Шахтера" в УПЛ

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру разочарован результатом матча своей команды с "Рухом".

Португалец заявил, что берет ответственность на себя, но категорически отверг любые предположения о недооценки соперника.

"Нет, ни в коем случае. Мы прекрасно знали, с какой командой будем встречаться. Мы знали, что Рух глубоко закроется и будет проводить быстрые контратаки. Мы предполагали, что будет сложно, они будут много фолить. Мы старались этому противостоять в первом тайме, но, к сожалению, не удавалось. Нас сегодня ничего не удивило и врасплох не подловило. Но оставаться вдесятером с отрицательным результатом – очень утомляет психологически", – цитирует Каштру телеканал "Футбол".

Наставник "горняков" отметил, что нужно продолжать работать, несмотря на то, что у "Шахтера" не так много времени до следующего поединка

"Да, мы очень устали. Главное сейчас – восстановить игроков и понять всем, что впереди еще 23 игры. Благодаря работе и квалификации наших игроков мы сможем добиться лучших результатов. Ни в коем случае не будем опускать нос и искать отговорки. Все поменять можно только благодаря работе и амбициям, которые есть в нашей команде. Сейчас не нужно искать виноватых в потере четырех очков в двух последних турах", – подытожил Каштру.

Как сообщал OBOZREVATEL, в перенесенном поединке 2-го тура УПЛ "Шахтер" спасся от поражения в игре со львовским "Рухом".