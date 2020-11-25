Каштру прокомментировал поражение "Шахтера" 0:4 в Лиге чемпионов

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру после поражения в матче с "Боруссией" заявил, что у его команды были определенные хрупкости, особенно при стандартных положениях.

Португалец отметил, что в этом матче "Шахтеру" удалось владение мячом в 53%, а также было больше угловых, и больше на 37 атак, чем у "Боруссии".

"По опасным атакам было 38-38. Здесь более сбалансированная игра. Соперник оформил 6 ударов по нашим воротам, забил с них 4 мяча. Нам не хватило завершения атак. Но отражает ли разница в 4 мяча эту игру – нет. Разница в 6 голов в первом матче – справедлива, сегодня в 4 – нет", – цитирует Каштру Tribuna.com со ссылкой на телеканал "Футбол".

Португалец уклончиво ответил на вопрос, какой счет был бы справедливым.

"Боруссия" смогла создать больше моментов, была более эффективна. Результат всегда отражает то, какая была игра, сколько было забито и пропущено. Не буду говорить, заслуженная или незаслуженная победа соперника. Футбол – это голы и счет, который мы видим в конце. 4:0 – "Боруссия" победила, показала себя хорошо. Я должен признать слабые стороны, которые у нас были, особенно при игре на стандартах. Видимо, они были решающими для исхода игры, – сказал Каштру.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 4-го тура Лиги чемпионов "Боруссия" Менхенгладбах – "Шахтер" завершилась со счетом 4:0.