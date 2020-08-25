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Каштру прокомментировал поражение от "Динамо", посетовав на несправедливость

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Каштру прокомментировал поражение от 'Динамо', посетовав на несправедливость

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился впечатлениями от матча с "Динамо" за Суперкубок Украины.

Португалец отметил реализацию соперника, который практически не атаковал, но за три удара забил три гола.

"Динамо" было прижато во втором тайме. Мы играли в линию из троих во втором тайме с Матвиенко и Додо по флангам, была активная работа в атаке. Много моментов – не смогли реализовать. А потом счет стал 3:1. Выпустили Фернандо, чтобы забить второй гол. Не получилось. Остаются только голы, тренер и команда должны принять результат и продолжать работать. После такой несправедливости. Результат не отвечает игре", – цитирует Каштру tribuna.com со ссылкой на телеканал "Футбол".

Каштру отказался оценивать работу работу команды в обороне.

"Когда пропускаешь голы – значит, есть ошибки обороняющейся команды. Наша работа в пропущенных голах – можно было бы избежать таких ситуаций. Но футбол строится на ошибках. Но я не могу винить игроков. Пару голов "Динамо" мы могли бы не допустить. Но сейчас жалеть о чем-то... Нам нужно настроиться на наши цели – стать чемпионами. Мы будем это делать с полной отдачей. Сейчас искать отговорки – нет. Ошибки рассматриваются внутри команды. Мы их разберем", – подытожил португальский специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, обладатель Кубка Украины киевское "Динамо" обыграло чемпиона страны донецкий "Шахтер" и в девятый раз в своей истории выиграло Суперкубок Украины.

XVII розыгрыш впервые в своей истории прошел в Киеве на НСК "Олимпийском" и завершился со счетом 1:3.

Позже было опубликовано видео голов этой встречи.

Отметим, что "Шахтер" установил антирекорд по количеству проигранных подряд матчей за Суперкубок.

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