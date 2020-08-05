Каштру прокомментировал победу "Шахтера"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру дал пресс-конференцию после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга".

По словам наставника, после удаления Хочолавы проблему с защитой решили сами игроки, а не тренерский штаб.

"Это было фантастически. Мы попали в сложную ситуацию и переживали непростой момент. Мы играли вдесятером против серьезного соперника, у которого было достаточно времени, чтобы перевернуть результат. Мы потеряли игрока в центре защиты. А "Вольфсбург" проводит атаки по флангам и подает в штрафную. Мы слышали тренера "Вольфсбурга", который постоянно говорил своим ребятам забегать, идти в штрафную. Но мы смогли правильно среагировать, опекать соперников в штрафной. Избежали проблем у своих ворот", – цитирует Каштру tribuna.com.

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"Честно говоря, когда начинают говорить о еврокубковых матчах, переплетая это с украинским чемпионатом, мне это не совсем нравится. Мол, мы стали досрочно чемпионом Украины, потому что в УПЛ слабые команды, они не могут нам противостоять. Нет. Сопротивление всегда есть и в УПЛ, и в еврокубковых матчах. У нас достаточно квалифицированные игроки, чтобы играть на любом стадионе мира против любой команды. Да, иногда мы можем не побеждать, но мы стараемся и показываем все силы. Никакой соперник, стадион нам не страшен. Я рад, что мы дарим радость болельщикам и администрации. Всегда придерживаемся своего футбола. Вся заслуга принадлежит игрокам", – заявил Каштру.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок 1/8 финала "Шахтер" - "Вольфсбург" завершился со счетом 3:0. Позже был опубликован видеообзор встречи.