Каштру прокомментировал ничью с "Интером" и подвел итоги выступления "Шахтера" в ЛЧ

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру после заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов заявил, что его команда в следующем году проведет очень интересный и хороший путь.

Португалец надеется как минимум повторить прошлогодний успех, когда "Шахтер" дошел до полуфинала Лиги Европы.

"Сейчас нам нужно сконцентрироваться на чемпионате и забыть на какое-то время о ЛЕ. У нас будет время к ней вернуться. Самое важное, что мы продолжаем. Еврокубковая весна у нас будет", – сказал наставник.

По словам Каштру проблема в обороне команды решилась не сегодня.

"Играя с "Реалом" и "Интером" дома мы не пропустили. Проблемы в обороне иногда решаются, а иногда нет. Это зависит от соперника и от стратегии на игру. Все ошибки я принимаю на себя, а не на игроков. Мои футболисты отлично себя показывали. Они развивали великолепную игру. Они очень храбро и амбициозно показали свою игру сегодня. Они полностью выполнили стратегию, которая был на сегодняшнюю игру. Они всегда играли достойно", – цитирует Каштру tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 6-го тура ЛЧ "Интер" – "Шахтер" завершилась со счетом 0:0. Позже был опубликован видеообзор этой игры.