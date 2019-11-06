Каштру прокомментировал невероятный результат "Шахтера" в Лиге чемпионов

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру оценил фантастическое спасение своей команд в 4-м туре Лиги чемпионов против загребского "Динамо".

"Сложный матч. Двоякие ощущения. Ощущаю расстройство, ведь у нас была возможность победить. Игра была под нашим контролем. У нашей команды была большая душа, которая позволила добраться до желаемого результата. Дали нужную энергию игроки, вышедшие на замену.Не тот результат, который хотели. Могли победить. Был момент у Мативенко при счете 1:1. Потом при замене удалили Марлоса, потом травма Степаненко. Совокупность вещей набирала объем. Но футбол такой, этим он привлекает миллионы людей", - цитирует португальца tribuna.com со ссылкой на телеканал "Футбол".

По мнению наставника ничего не проиграно и не выиграно.

"В конце нужно было убрать центрального защитника и выпускать нападающего, ведь мы бы вылетели из ЛЧ. Верили в эту замену. Тете хорош в прострелах, смещениях. Маркос Антонио вышел из-за травмы Степаненко. Все эти замены были в надежде на хороший результат. У игроков было это желание и энергия. Мы добились результата. До матча были на 3-м месте, теперь на втором. Мы постоянно говорим, что несмотря на опытных ребят, важно развивать молодых, чтобы они были более эффективными в "Шахтере", – сказал Каштру.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 4-го тура в Загребе между местным "Динамо" и донецким "Шахтером" завершился со счетом 3:3, притом последние два гола украинцы забили на 2-й и 7-й добавленных минутах.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!