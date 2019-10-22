"Динамо" убивало": Каштру прокомментировал результат "Шахтера" в Лиге чемпионов

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру остался доволен результатом игры с "Динамо" Загреб в Лиге чемпионов.

Шахтер - Динамо Загреб

" До матча мы хотели победить. Но есть определенная история игры. Я реалист. Ничья – то, что больше всего подходит к этому матчу. Были моменты, когда мы были лучше. По статистике видно некоторый баланс по угловым, ударам. А вот контроля мяча у нас больше. Но не в трети поля соперника. Еще количество фолов отличается. "Динамо" убивало нашу игру с самого начала. Не давали проводить нам свою игру. 21 фол. У нас не получалось их останавливать. Мы не хотели движения от их инсайдов. Но они вскрывали наши зоны и создавали опасность", - цитирует португальца tribuna.com со ссылкой на телеканал "Футбол".

Высказался Каштру и о моменте с одиннадцатиметровым.

"Пересматривая эпизод с пенальти, могу сказать, что со стороны Пятова было касание. Сложно анализировать. Игрок был в офсайде. Если бы я был арбитром – не поставил бы, но понимаю это решение. Почти в каждом матче есть такое. Я не люблю комментировать судейство, больше нравится говорить о тактической составляющей" – сказал Каштру.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" - "Динамо" Загреб завершилась со счетом 2:2.

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