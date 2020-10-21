Каштру прокомментировал грандиозную сенсацию "Шахтера" в Лиге чемпионов

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру после сенсационной победы над "Реалом" (3:2) в 1-м туре Лиге чемпионов отметил, что первый тайм в Испании был лучшим для "горняков" в сезоне.

Португалец признался, что все в команде понимали, какие сложности будут во время матча, поэтому была определена стратегия, а футболисты выполнили все запланированное.

"Игроки фантастически все выполнили на поле. Мы были командой с первой до последней минуты матча. Когда мы внимательны и дисциплинированы, мы знаем, насколько мы квалифицированы, какие у нас качества, мы находимся ближе к победе. Даже против такого клуба, как "Реал", – цитирует Каштру tribuna.com со ссылкой на телеканал "Футбол".

Во втором тайме у "горняков" были возможности забить, но результат был очень близким – 2:3.

"Это заставило нас еще больше обороняться. Тогда мы немного подумали: "Вот бы матч закончился побыстрее". В любом случае это была хорошая возможность, чтобы вырасти как команда. Мы показывали, что могущественны тактически, технически, что мы уверены в будущем", – отметил Каштру.

После победы наставник остался при своем мнении о силе группы B.

"Реал", "Интер" и "Боруссия" Менхенгладбах – очень непростая группа. Это был первый матч. Ничего не потеряно, ничего не выиграно. Для всех команд открыты двери. Мы отдаем себе отчет в том, что нужно делать. Надо закрыть эту игру, восстановить футболистов. В субботу уже нас ждет "Ворскла". У "Шахтера" очень лимитированный состав", – сказал Каштру.

Отметим, что "Шахтер" стал первой украинской командой, которая смогла победить "сливочных" за 21 год.

Последним клубом, которому удавалось взять три очка в противостоянии с "Реалом", стало "Динамо" Киев.

Перед игрой букмекеры единогласно называли фаворитом испанскую команду. На победу подопечных Зидана можно было поставить с коэффициентом 1,30, в то время, как успех чемпиона Украины оценивался показателем 9,00.