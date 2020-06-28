Каштру после награждения "Шахтера" заговорил про "Динамо"

Максим Богданов Футбол 11:46, 28.06.2020

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру, после церемонии награждения клуба на НСК "Олимпийский" поделился мнением о борьбе "Динамо" за второе место в УПЛ.

"Я думаю, что эта борьба будет идти до самого конца. Понятно, что "Динамо" клуб с историей, хорошо организованный, с отличным тренером и квалифицированными футболистами, однако я также вижу возможность у "Десны" и "Зари" побороться за второе место. Все будет очень прижато. Думаю, психологическая составляющая станет решающей. Кто станет действовать безопаснее, спокойнее относиться ко многим моментам в игре, в итоге и займет второе место", – цитирует португальца официальный сайт "горняков".

Турнирная таблица УПЛ по состоянию на 28 июня

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Шахтер" в центральном матче 28-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге не смог обыграть луганскую "Зарю" (0:0).

Отметим, что "Шахтер", досрочно став чемпионом страны, обошел "Динамо" по количеству титулов, выигранных в независимой Украине.

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