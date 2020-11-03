Каштру о матче с "Боруссией" М в Лиге чемпионов: это унижение "Шахтера"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру после разгромного поражения от менхенгладбахской "Боруссии" заявил, "горняки" не существовали как команда и провели ужасную, очень слабую игру.

Португалец отметил, что его подопечные не смогли ни прессинговать, ни контролировать ситуацию.

"Первый тайм показывает, кем мы были в этом матче. Ноль фолов. В атаке команда не создавала никаких проблем сопернику. Ужасный вечер, но он не последний такой в жизни. Жизнь состоит из таких и хороших моментов. Такой результат – это унижение для нас", – цитирует португальского специалиста Tribuna.com со ссылкой на телеканал "Футбол"

Каштру возмущен, что команда, которая 2 недели назад добилась фантастического результата в Мадриде, не может пройти через соперника и создать ему какие-либо сложности.

"На нас плохо повлиял первый гол. К 17-й минуте мы уже проигрывали 0:2, это опустило команду ниже плинтуса. Мы не смогли среагировать. Мы потеряли 3 очка, но будем продолжать бороться до последней секунды и постараемся прибавить", – подытожил тренер.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 3-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" – "Боруссия" М завершился со счетом 0:6. В этой игре "Шахтер" установил два клубных антирекорда.