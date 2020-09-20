Каштру назвал причину проблем "Шахтера" в матче с "Зарей"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру считает, что одной из причин плохой игры с "Зарей" в 3-м туре УПЛ стало огромное количество ошибок.

По словам португальца, в первой половине встречи его подопечные неправильно размещались, и ему не удавалось сплотить команду, чтобы заставить ее играть как можно компактнее. Это привело к множеству неправильных атак.

"Проблемы, которые были у нас индивидуально, мы порешаем в раздевалке. У нас были проблемы в первом тайме как у команды, во втором тайме их не было. Линия обороны не могла подтянуться к линии полузащите, это открывало огромное количества пространства. Позволяли спокойно действовать нападающим "Зари", и они подавали в штрафную, и полузащитники забегали за спину. Мы поджали чуть-чуть линию, играли более компактно, полузащита поджимала, и становилось не проще, но доступнее добираться до ворот соперников", – отметил Каштру в FootballHub.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 сентября луганская "Заря" в матче 3-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге сыграла в ничью с донецким "Шахтером".

Поединок впервые после начала карантина прошел со зрителями и завершился на запорожской "Славутич-Арене" со счетом 2:2.