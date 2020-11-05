Каштру: импотенция "Шахтера" удивила нас всех. Видео

Разгромное поражение "Шахтера" в матче группового этапа Лиги чемпионов с "Боруссией" Менхенгладбах сильно удивило наставника "горняков" Луиша Каштру.

По мнению португальца, первый гол был решающим в матче. После этого он до конца матча не чувствовал энергию у команды.

"Мы не среагировали, и когда пропусти второй мяч, то опустили руки. Мы были под нашим соперником. И абсолютно спокойно соперник добился своего результата. Это нас разочаровывает. Все происходит очень внезапно: та команда, которая обыграла "Реал" на высочайшем уровне не смогла среагировать на такую ситуацию. Наша импотенция удивила нас всех. Но "Боруссия" выиграла и выиграла хорошо", – заявил Каштру в эфире клубного Youtube-канала "Шахтера"

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 3-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" – "Боруссия" М завершился со счетом 0:6. В этой игре "Шахтер" установил два клубных антирекорда.