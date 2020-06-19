Кашшаи украл гол у сборной Украины в решающем матче Евро-2012: как это было

19 июня 2012 года венгерский арбитр Виктор Кашшаи и его ассистент, находившийся за воротами, не увидели гол сборной Украины в ворота Англии в последнем туре группового турнира Евро-2012.

Перед решающим матчем в группе D наша сборная гарантировала бы себе выход в четвертьфинал в случае победы на англичанами. В первом тайме голов забито не было, а уже в самом начале второй половины Уэйн Руни открыл счет, воспользовавшись ошибкой Андрея Пятова после прострела с фланга. На 62-й минуте поединка Артем Милевский вывел Марко Девича один на один голкипером, он освободился от опеки защитника и пробил по воротам. В результате его удара мяч пересек линию, после чего был выбит в поле, но судьи этого не заметили и гол не засчитали.

Проиграв со счетом 0:1, Украина вылетела с домашнего чемпионата Европы, триумфатором которого стала сборная Испании.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полузащитник той национальной команды Олег Гусев заявил, что не понимает, почему все болельщики набросились на главного арбитра матча против Англии Виктора Кашшаи.