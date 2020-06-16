"Карпаты" вышли с карантина, несмотря на коронавирус в команде

"Карпаты" вышли с карантина и готовятся к матчу против "Олимпика"

Львовские "Карпаты" объявили о выходе с карантина и начали подготовку к матчу украинской Премьер-лиги против "Олимпика", несмотря на наличие больных коронавирусом в команде.

"По состоянию на сегодняшний день, учитывая результаты ПЦР-тестов, сообщаем вам о том, что у восьмерых футболистов и пятерых работников ФК "Карпаты" все еще наблюдаются признаки коронавируса, поэтому они остаются в изоляции. Они не контактировали с другими игроками", – написано на официальном сайте клуба.

Напомним, что после 23 сыгранных туров УПЛ на счету "Карпат" 14 набранных очков. Команда замыкает турнирную таблицу и отстает от предпоследнего "Львова" на 8 пунктов, имея три матча в запасе.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед уходом на карантин во львовском клубе было выявлено 26 случаев коронавируса.