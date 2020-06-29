"Карпаты" снимутся с УПЛ, – СМИ

Львовские "Карпаты" снимутся с текущего розыгрыша украинской Премьер-лиги из-за наличия задолженности в размере пяти миллионов долларов. По этой причине команда не может получить лицензию на следующий сезон.

Как сообщил ведущий на YouTube-канале "ТаТоТаке" Сергей Болотников, новый совладелец клуба футбольный агент Олег Смалийчук хотел встретиться с Игорем Коломойским, чтобы обсудить с ним будущее "Карпат" и попросить бизнесмена разделить задолженность команды пополам и выплатить ее. В случае отказа Коломойского Смалийчук планировал предложить ему выкуп его доли в рассрочку, но бизнесмен так и не вышел на связь с новым совладельцем клуба.

Таким образом, "Карпаты" снимутся с текущего чемпионата Украины уже на этой неделе и будут созданы заново. В новом сезоне львовяне начнут выступления во Второй или даже в Первой лиге Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Смайличук стал новым владельцем "Карпат", выкупив долю у Петра Дыминского.