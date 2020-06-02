"Карпаты" на карантине: количество больных коронавирусом в клубе УПЛ выросло до 26

Михаил Морозов Футбол 16:41, 2.06.2020

26 из 65 футболистов, работников, тренеров и функционеров львовских "Карпат" сдали положительные тесты на коронавирус.

Как сообщает издание SportArena, эта цифра является неокончательной и может вырасти. 11 из 26 зараженных являются футболистами, еще 15 – тренеры и персонал.

В "Карпатах" выявлено 26 случаев коронавируса
ФК "Карпаты"

На своем официальном сайте "Карпаты" призвали руководство украинской Премьер-лиги не останавливать чемпионат из-за карантина в стане львовского клуба. В команде выразили надежду, что вскоре игроки "Карпат" всех возрастных категорий смогут возобновить тренировки и доиграть УПЛ.

Напомним, что ранее журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас сообщил, что 13 игроков львовян, 7 из которых являются представителями первой команды, заразились коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, домашний поединок львовской команды против "Мариуполя" в 24-м туре УПЛ был перенесен из-за вспышки коронавируса в "Карпатах".

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Гений нашего времени: умер украинский композитор Мирослав Скорик

Изнасилование в Кагарлыке: адвокат полицейского является родственником судьи

Трамп ввел войска в Вашингтон из-за массовых беспорядков

В Черновцах врач второй раз заразилась коронавирусом

Бокс: расписание и результаты главных боев 2020 года