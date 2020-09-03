Карьеру Андрея Шевченко исказили в школьном учебнике. Фотофакт

Андрей Шевченко выступал только за "Милан".

В учебнике всемирной истории за 11-й класс издательства "Генеза" указано, что легендарный украинский футболист Андрей Шевченко выступал за "Ювентус", сообщает tribuna.com.

За время игровой карьеры Шевченко в Италии играл только за "Милан" в период с 1999 по 2006 год и с 2008 по 2009 год.

Учебник был выпущен в 2019-м издательством "Генеза" под авторством Татьяны Ладыченко – заведующей кафедры методики изучения общественных дисциплин и гендерного образования Национального педагогического университета им. М.П. Драгоманова.

Ошибка с Андреем Шевченко Tribuna.com

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 августа исполнилось 16 лет одному из самых ярких матчей в карьере Андрея Шевченко.

В 2004 году тогда еще 28-летний Шева выиграл для "Милана" Суперкубок Италии, забив три гола "Лацио".

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