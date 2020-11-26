Кардиолог рассказал о болезни, которая убила Марадону

Российский кардиолог, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили рассказал о дилатационной кардиомиопатии, которая была обнаружена после вскрытия тела умершего Диего Марадоны.

Пациентам с таким диагнозом устанавливают на сердце специальное устройство, которое не дает ему остановиться и устраняет угрожающие жизни аритмии

"Кардиомиопатия — это заболевание сердечной мышцы. Дилатационная кардиомиопатия — это целая группа различных состояний, синдром, который развивается в исходе большого количества различных заболеваний сердца. Дилатационная кардиомиопатия, как и следует из самого названия, проявляется расширением (дилатацией) полостей сердца и часто истончением его стенок. В результате сердце значительно увеличивается, в кардиологии такое явление — это признак тяжелого заболевания. Но самое главное — такое большое сердце не способно поддержать нормальную гемодинамику (кровоснабжение всех органов и тканей организма), что часто приводит к сердечной недостаточности", – цитирует Мацкеплишвили Взгляд.

Причин возникновения дилатационной кардиомиопатии достаточно много

"Примерно в 25–35% случаев это врожденное заболевание, в том числе и генетическое. Гораздо чаще дилатационная кардиомиопатия является следствием перенесенного заболевания, чаще всего вирусного повреждения сердца (вирусного миокардита). Также она может развиться в результате длительно существующих приобретенных пороков клапанов сердца, хронических интоксикаций (в первую очередь алкогольной), метаболических нарушений (например, сахарного диабета)", – отметил Мацкеплишвили.

При этом пациенты с дилатационной кардиомиопатией могут очень долго не знать о своей болезни.

"Нередко она является случайной находкой при обследовании. Люди с данным заболеванием в большинстве случаев умирают внезапно, поскольку дилатационная кардиомиопатия может являться причиной жизнеугрожающих нарушений ритма сердца (желудочковых тахиаритмий). Либо развивается тяжелая сердечная недостаточность, которая тоже может привести к смерти больного", – сказал доктор.

В жизни Диего Марадоны было много непростых моментов, включая наркотики.

"Причем некоторые из них могут приводить к дилатационной кардиомиопатии. Уверен, что он проходил регулярное обследование, и, скорее всего, у врачей были какие-то основания предполагать, что у него может быть данное заболевание. Как я говорил, такие пациенты чаще всего умирают внезапно от нарушений ритма, поэтому мы, кардиологи, имплантируем специальное устройство (кардиовертер-дефибриллятор), которое наносит электрический разряд, не давая сердцу остановиться", – рассказал кардиолог.

"Судя по внешнему виду и тому, что в последнее время показывалось по телевизору, особых проблем со здоровьем у Марадоны не было. Да, он периодически госпитализировался, в начале ноября этого года перенес операцию на сосудах головного мозга, но была ли у него тяжелая аритмия, которая и привела к гибели, неизвестно. Поэтому я и не могу однозначно утверждать, что было возможно это предотвратить", — резюмировал Мацкеплишвили.

Он также уточнил, что в большинстве случаев электрический разряд, наносимый имплантированным дефибриллятором, "перезапускает" сердце и предотвращает фатальные осложнения.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марадона помер у своєму будинку в Буенос-Айресі у віці 60 років увечері 25 листопада.

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