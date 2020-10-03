Караваев рассказал о реакции Луческу на "Ювентус" и "Барселону" в группе с "Динамо"

Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев рассказал, что главный тренер клуба Мирчи Луческу был очень лаконичен, узнав, что в Лиге чемпионов они попали в группу с "Ювентусом" и "Барселоной".

По словам Караваева, Мистер призвал футболистов готовиться к ближайшему матчу в УПЛ.

"Мирчи Луческу сказал, что нам попались топ-соперники. У нас матч с "Зарей" в чемпионате Украины и мы акцентируем внимание на этом. Разбираем луганчан и готовимся к поединку", – цитирует Караваева телеканал "Футбол".

Отметим, что букмекеры оценили шансы "Динамо" в Лиге чемпионов. Столичный клуб должен занять третье место в группе G Лиги чемпионов и продолжить борьбу в Лиги Европы. Позже было опубликовано расписание "бело-синих" в групповом этапе.

Как сообщал OBOZREVATEL, своих соперников по турниру получил и донецкий "Шахтер". Донецкие футболисты остались разочарованы жребием, оценив шансы на выход в следующий этап.