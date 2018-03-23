"Каратели": Коноплянке досталось в сборной Украины

Лидер сборной Украины Евгений Коноплянка пережил несколько неприятных мгновений во время тренировки команды в испанской Марбелье. Проиграв в одном из соревнований, полузащитник "Шальке" был вынужден получить несколько пинков под зад.

Статус одного из лидеров "желто-синих" и даже угрозы в адрес партнеров не помогли Коноплянке, сообщает Football.ua. Александр Зинченко, Александр Караваев, Николай Матвиенко и Эдуард Соболь с улыбками на лице выполнили свою миссию "карателей".

😄😄👍🔥 сборники надавали пинков @konoplyanka.official A post shared by Football.ua (@officialfootball.ua) on Mar 23, 2018 at 1:06am PDT

Стоит отметить, что эта ситуация никак не повлияла на настроение всегда веселого Евгения. Этот эпизод лишь подчеркнул тот факт, что в команде царит прекрасная атмосфера.

Напомним, 23 марта сборная Украины проведет первый матч 2018 году. Команда Андрея Шевченко встретится с участником чемпионата мира Саудовской Аравией.

Как сообщал "Обозреватель", букмекеры удивили высокими коэффициентами на победу Украины над Саудовской Аравией.