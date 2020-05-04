Карантин в Украине: стало известно, когда клубы УПЛ вернутся к тренировкам

Кабинет министров Украины принял решение частично ослабить карантинные меры в стране. С 11 мая клубы украинской Премьер-лиги смогут возобновить групповые тренировки на закрытых базах.

"Разрешение работать при определенных условиях получат учреждения бытового обслуживания населения по определенным критериям. Музеи, библиотеки, тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах. Все это будет принято", – цитирует слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля информагентство Правительственный портал.

Клубы УПЛ вернутся к тренировкам с 11 мая FootBoom

Отметим, что УПЛ была приостановлена за девять туров до окончания сезона, а в Кубке Украины осталось провести полуфинальные поединки и финал.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ опубликовали план по завершению сезона 2019/20 в УПЛ и Кубке Украины, назвав даты начала и окончания матчей.