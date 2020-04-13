Карантин в Украине: "Шахтер" вводит жесткие проверки футболистов

Александр Чеканов Футбол 21:09, 13.04.2020

В донецком "Шахтере" готовы возобновить проведение тренировок во время карантина из-за пандемии коронавируса. При этом они будут жестко регламентированы, а футболисты проходить проверки.

Об этом рассказал генеральный директор чемпионов Украины Сергей Палкин.

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Андрей Пятов
ФК "Шахтер"

"Будем рассматривать возможность вернуться к тренировочному процессу, но с очень жестким протоколом по проверкам. На поле максимум будет 4 человека на определенной дистанции, в определенное время. Все будут приезжать по одному, уезжать так же. Это больше даже не поддержание физического состояния футболистов, а морального состояния. Ребят надо разгрузить. Они спортсмены, энергии очень много. Когда они сидят неделями в закрытом помещении, то это тяжело влияет", – цитирует Палкина Tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Украины и итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский призвал серьезно относиться к пандемии коронавируса и рассказал о том, как его затронула пандемия.

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