Карантин в Украине: "Шахтер" вводит жесткие проверки футболистов

В донецком "Шахтере" готовы возобновить проведение тренировок во время карантина из-за пандемии коронавируса. При этом они будут жестко регламентированы, а футболисты проходить проверки.

Об этом рассказал генеральный директор чемпионов Украины Сергей Палкин.

ЧИТАЙТЕ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Андрей Пятов ФК "Шахтер"

"Будем рассматривать возможность вернуться к тренировочному процессу, но с очень жестким протоколом по проверкам. На поле максимум будет 4 человека на определенной дистанции, в определенное время. Все будут приезжать по одному, уезжать так же. Это больше даже не поддержание физического состояния футболистов, а морального состояния. Ребят надо разгрузить. Они спортсмены, энергии очень много. Когда они сидят неделями в закрытом помещении, то это тяжело влияет", – цитирует Палкина Tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Украины и итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский призвал серьезно относиться к пандемии коронавируса и рассказал о том, как его затронула пандемия.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!