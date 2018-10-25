Карабах – Ворскла: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Полтавская "Воркла" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов постарается добыть свою первую победу в турнире. Соперником подопечных Василия Сачко станет азербайджанский "Карабах", с которым украинская команда сыграет на Олимпийском стадионе в Баку. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Карабах – Ворскла. Начало встречи – в 19:55 по киевскому времени в четверг, 25 октября.

Лига Европы. 3-й тур

Группа Е

Баку, Олимпийский стадион

Главный арбитр: Рой Рейншрайбер (Израиль)

"Карабах" (Азербайджан) – "Ворскла" (Полтава, Украина) – 0:0

"Карабах" (ориентировочный состав): Вагнер – Медведев, Гусейнов, Ржезничак, Аголли – Мичел, Гараев, Матадов, Зубир – Озобич – Эмегара

Ворскла (ориентировочный состав): Шуст – Пердута, Даллку, Чижов, Артур – Скляр, Чеснаков, Шарпар, Кулач, Ребенок – Коломоец

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0. МАТЧ НЕ НАЧАЛСЯ.

Как сообщал OBOZREVATEL, другой представитель Украины в Лиге Европы киевское "Динамо" сыграет с "Ренном".