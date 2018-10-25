"Карабах" - "Ворскла": обзор матча

В третьем матче группового раунда Лиги Европы "Ворскла" минимально обыграла "Карабах". Гол Кулача в дебюте второго тайма решил исход этого поединка.

Полтавчане отдали инициативу сопернику, надежно действуя в обороне. Подопечные рассчитывали на быстрые контратаки, переходить в которые в первом тайме у них не получалось.

После перерыва команда перестроилась и сумела забить быстрый мяч. Владислав Кулач дальним ударом по центру расписался в воротах "Карабаха". Несмотря на огромное давление на ворота полтавчане сумели сохранить свое минимальное преимущество до финального свистка.

Вашему вниманию видео самых интересных моментов встречи.

"Карабах" (Азербайджан) – "Ворскла" (Украина) 0:1

Гол: 0:1 – 48 Кулач.

"Карабах" – Вагнер, Жезничак, Садыгов, Медведев, Герье, Гараев, Мичел, Славчев (Озобич, 58), Абдуллаев (Деларж, 69), Зубир, Эмегара (Мадатов, 58).

"Ворскла" – Шуст, Даллку, Сапай, Пердута, Якубу (Николас Карека, 46), Шарпар, Чеснаков, Скляр, Ребенок, Кулач (Сергийчук, 77; Чижов, 90), Коломоец.

Предупреждения: Кулач (4), Пердута (41), Зубир (64), Даллку (79), Сергийчук (87).

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