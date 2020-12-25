Капитана соперников Украины в отборе на ЧМ-2022 дисквалифицировали за допинг

Капитана сборной Казахстана Бауыржана Исламхана дисквалифицировали на два года за применение допинга.

Как сообщается на официальном сайте Азиатской футбольной конфедерации (АФК), 27-летний атакующий полузащитник не сможет принимать участие в матчах с 9 ноября 2020 года по 9 ноября 2022 года. В Федерации футбола Казахстана остались крайне недовольными этим вердиктом.

"В сентябре 2020 года Исламхан сдал положительный тест на допинг после поединка Лиги чемпионов АФК и был отстранен от всех поединков за клуб и сборную, что сильно ударило по результатам национальной команды в Лиге наций. Мы открыто выражаем протест против этого решения. Перед тестом Исламхан находился в условиях строгого карантина и употреблял только ту еду и напитки, которую ему предоставляли. С большой долей вероятности запрещенный препарат случайно попал к нему в организм", – написано в заявлении.

Сам футболист также не согласен с этим решением и будет подавать апелляцию. Его признавали лучшим футболистом Казахстана в 2014, 2016 и 2019 годах. В его активе 46 матчей за сборную и 3 гола.

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