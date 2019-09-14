Капитана "Шахтера" пришлось спасать в матче с "Зарей": кошмарные кадры

Капитан донецкого "Шахтера" Тайсон получил сотрясение мозга в матче 7-го тура УПЛ с луганской "Зарей".

На 70-й минуте бразильский футболист получил коленом в голову от Исмаили. От удара у Тайсона запал язык и одноклубникам пришлось спасать бразильца.

После того, как на поле была оказана первая медицинская помощь, Тайсона увезли в госпиталь.

"Он получил неприятный удар коленом в голову, но сейчас Тайсон чувствует себя лучше. У него болит голова. Более точную информацию будем знать завтра", - заявил помощник главного тренера "Шахтера" Витор Северино, заменявшего Луиша Каштру из-за болезни.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча "Шахтер" - "Заря" прошла в Харькове и завершилась со счетом 4:3, при этом "горняки" к 35-й минуте проигрывали 0:2.

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