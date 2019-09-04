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4 сентября • обновлено в 14:01
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Капитан "Шахтера" Тайсон отметился крутым достижением в Лиге чемпионов

1.1т Читать материал на украинском

Бразильский хавбек "Шахтера" Тайсон попал в рейтинг, опубликованный на основе статистических показателей футболистов в Лиге чемпионов за сезон-2018/19.

Тайсон попал в список самых скоростных футболистов Лиги чемпионов

Тайсон попал в список самых скоростных футболистов Лиги чемпионов

По информации портала Squawka, капитан "горняков" совершил один из самых быстрых забегов прошлого сезона. 31-летний бразилец в домашнем матче группового этапа с "Хоффенхаймом" (2:2) развил скорость до 33,3 км/час.

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Самый высокий результат продемонстрировал защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк. Скорость голландца в одном из рывков в матче 1/2 финала ЛЧ с "Барселоной" (0:3) составила 34,5 км/ч.

Капитан "Шахтера" Тайсон отметился крутым достижением в Лиге чемпионов

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон был очень близок к переходу в "Милан", однако клубы не успели оформить трансфер в последние часы трансферного окна. Футболист обиделся, опубликовав пост в Instagram.

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Тема
Лига чемпионов
Персона
Тайсон
Тег
ФК Шахтер
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