Капитан "Шахтера" сделал заявление об уходе из клуба

Капитан "Шахтера" Тайсон опубликовал в своем Instagram пост, в котором обратился с просьбой отпустить его.

"Разрешите мне уйти. Спасибо Богу за все", — написал Тайсон, добавив фото с матча, где он молится, стоя на коленях. Другой бразильский легионер "Шахтера" Исмаили оставил комментарий с одним словом: "Оставайся".

На следующий день Тайсон сделал еще одну запись в социальной сети, написав: "Думаю, у меня есть уникальная возможность. С Божьей волей все исполнится".

По информации СМИ, самым реальным претендентом на 31-летнего хавбека горняков является "Рома", которую летом 2019 года возглавил бывший наставник "Шахтера" Паулу Фонсека. Агент Тайсона подтвердил, что контакт с "Ромой" у его подопечного был, но детали перехода еще нужно согласовать.

Напомним, что Тайсон выступает за "Шахтер" с января 2013 года. С тех пор он провел 242 встречи за донецкий клуб, в которых забил 44 мяча и отдал 71 голевую передачу.

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