Капитан сборной России по футболу угодил в секс-скандал: спортивные итоги 8 ноября
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба угодил в скандал с интимным видео, а донецкий "Шахтер" разгромил киевское "Динамо" в матче УПЛ.
Кроме того, в киевском "Динамо" подтвердили два новых случая коронавируса среди футболистов.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 8 ноября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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