Капитан сборной России по футболу угодил в секс-скандал: спортивные итоги 8 ноября

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба угодил в скандал с интимным видео, а донецкий "Шахтер" разгромил киевское "Динамо" в матче УПЛ.

Кроме того, в киевском "Динамо" подтвердили два новых случая коронавируса среди футболистов.

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