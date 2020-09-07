Капитан сборной Испании установил мировой рекорд в матче с Украиной

Александр Чеканов Футбол 20:02, 7.09.2020 Обновлено: 20:53, 7.09.2020

Капитан сборной Испании Серхио Рамос в матче Лиги наций с Украиной установил невероятный рекорд мирового футбола.

Футболист мадридского "Реала" отметился двумя забитыми мячами в ворота Андрея Пятова, доведя количество своих голов в составе национальной команды до 23. Как подсчитало издание Marca, благодаря этому Рамос стал самым результативным защитником сборных в истории мирового футбола.

По этому показателю Серхио обошел легендарного Даниэля Пасареллу, который 22 раза отличился за Аргентину.

Напомним, Украина проиграла Испании 0:4 и опустилась на второе место в турнирной таблицы группы 4 Дивизиона А Лиги наций.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал причины поражения своей команды от испанцев.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Крым оказался на грани катастрофы из-за нехватки воды: зачем Кремль осушил полуостров

В России при запуске из ПЗРК "Игла" снаряд улетел вместе с комплексом. Видео

Лукашенко: возможно, я немного пересидел, но просто так не уйду

Тихановская в ПАСЕ назвала Лукашенко незаконным президентом Беларуси и потребовала освободить Колесникову

Украина сможет восстановить экономику Донбасса и вывести из упадка: каков реальный план