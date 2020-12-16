Капитан сборной Хорватии забил самый нелепый автогол года. Видео

Максим Иншаков Футбол 23:36, 16.12.2020 Обновлено: 23:49, 16.12.2020

Капитан российского клуба "Зенит" и сборной Хорватии Деян Ловрен отметился эпичным ударом по своим воротам в матче 19-го тура чемпионата России по футболу в Премьер-лиге против московского "Спартака" (3:1).

На 23-й минуте игры спартаковец Виктор Мозес навесил на дальний край вратарской площадки, Айртон сбросил на пятак перед воротами, где Ловрен грудью попытался отдать мяч голкиперу, но случайно перебросил Лунева. Этот гол стал единственным в матче для "Спартака".

В сети такой удар уже успели окрестить "автоголом сезона".

Комментарии под видео с голом Ловрена
Instagram "Матч! Премьер"

Как сообщал OBOZREVATEL, забитым мячом в этой игре отметился и украинец Ярослав Ракицкий. Экс-защитник сборной Украины феноменальным ударом с лета поставил точку в игре.

Напомним, что Ловрен является действующим вице-чемпионом мира-2018. В финальном матче в России хорваты уступили команде Франции.

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