Капитан сборной Бразилии перешел в "Шахтер"

В заключительный день трансферного окна донецкий "Шахтер" объявил о подписании контракта с капитаном молодежной сборной Бразилии (U-20) и игроком "Палмейраса" Витао.

Twitter "Шахтера"

С 19-летним бразильцем подписан контракт сроком на 5 лет. Футболист преимущественно играет на позиции центрального защитника, но может действовать и в амплуа опорного хавбека.

Витао до этого выступал за молодежный состав "Палмейраса", а за основную команду бразильского клуба дебютировал в марте 2019 года, но после этого не играл.

В 2017 году Витао в качестве капитана сборной Бразилии среди 17-летних победил на чемпионате Южной Америки, а в 2019-м на аналогичном турнире был основным центральным защитником сборной 20-летних.

🔥 Витао – в "Шахтере"! ⚒



Узнайте больше о нашем центральном защитнике "Шахтера" ⬇https://t.co/vIRERTKuTf — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 3 сентября 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последний день трансферного окна "горняки" совершили громкий трансфер, подписав звезду национальной сборной Украины Евгения Коноплянку.

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