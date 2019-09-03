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3 сентября • обновлено в 10:00
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Капитан сборной Бразилии перешел в "Шахтер"

1.1т Читать материал на украинском

В заключительный день трансферного окна донецкий "Шахтер" объявил о подписании контракта с капитаном молодежной сборной Бразилии (U-20) и игроком "Палмейраса" Витао.

Капитан сборной Бразилии перешел в "Шахтер"

Twitter "Шахтера"

С 19-летним бразильцем подписан контракт сроком на 5 лет. Футболист преимущественно играет на позиции центрального защитника, но может действовать и в амплуа опорного хавбека.

Витао до этого выступал за молодежный состав "Палмейраса", а за основную команду бразильского клуба дебютировал в марте 2019 года, но после этого не играл.

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В 2017 году Витао в качестве капитана сборной Бразилии среди 17-летних победил на чемпионате Южной Америки, а в 2019-м на аналогичном турнире был основным центральным защитником сборной 20-летних.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последний день трансферного окна "горняки" совершили громкий трансфер, подписав звезду национальной сборной Украины Евгения Коноплянку.

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Тема
Трансферы
Место
Украина Донецк
Тег
ФК Шахтер
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