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Капитан "Реала" опозорился во время финала Лиги чемпионов в Киеве: видеофакт

11.3тЧитать новость на украинском

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос угодил в скандал во время финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем", который 26 мая состоялся в Киеве. В средине первого тайма испанец в борьбе за мяч нанес травму главной звезде английского клуба египтянину Мохаммеду Салаху. Форвард "красных" не смог продолжить игру и был заменен.

Рамос долго извинялся перед соперником, однако во время проведения замены Салаха не скрывал своей радости. Серхио что-то с улыбкой обсуждал с одним из помощников главного арбитра встречи серба Милорада Мажича. Момент попал в объектив телекамер и вызвал негативную реакцию у футбольных болельщиков.

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Как сообщал OBOZREVATEL, вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус, допустивший две невероятные ошибки в финале Лиги чемпионов, сделал откровенное признание о матче.

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Темы
финал Лиги чемпионовЛига чемпионовРеал - Ливерпуль
Персона
Серхио Рамос
Место
УкраинаКиев
Объект
Реал Мадрид
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