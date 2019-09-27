Капитан "Мариуполя" обматерил партнеров после матча с "Динамо": спортивные итоги 26 сентября

Капитан "Мариуполя" Рустам Худжамов вышел из себя после матча с киевским "Динамо", а Василий Ломаченко официально получил нового соперника.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 26 сентября.

Кроме того, украинская теннисистка Катарина Завацкая обыграла соперницу из России. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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