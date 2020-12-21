Капитан "Динамо" высказался о скандале с матчем Швейцария – Украина

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук не верит в то, что Украине удастся добиться проведения матча Лиги наций со Швейцарией.

Об этом полузащитник заявил в интервью журналу "Футбол", комментируя скандальное решение УЕФА наказать нашу сборную техническим поражением за отмену поединка шестого тура дивизиона А.

"Я не сторонник всех этих теорий заговоров. Мне просто кажется, что так не должно быть. Но понимаю, что больше и прецедентов таких, скорее всего, не будет, потому что вирус будет отступать. Понятно, что на таких делах можно играть игру и получать дивиденды... Если так, подобные поступки Швейцарию не красят. Это останется на их совести. Верю ли я в переигровку? Нет. Маловероятно", – заявил Сидорчук.

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