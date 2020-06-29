Капитан "Динамо" установил необычный рекорд в матче с "Десной"

Капитан киевского "Динамо" Виктор Цыганков стал авторам неординарного достижения в матче 28-го тура Премьер-лиги с черниговской "Десной".

Лидер "бело-синих" сделал самый "медленный" дубль команды в чемпионатах страны, подсчитал сайт Sport.ua. Два его мяча в ворота "Десны" разделили 83 минуты. Виктор открыл счет на третьей минуте игры, а во второй раз отличился на 86-й минуте.

Таким образом, Цыганков на одну минуту превзошел рекорд, который до этого принадлежал легенде "Динамо" Олегу Гусеву. Тот в 2004-м году в игре с "Черноморцем" поразил ворота соперника на первой и 83-й минутах игры.

Отметим, что два гола Цыганкова не помогли динамовцам вырвать даже ничью в Чернигове: киевляне уступили на выезде – 3:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко не сдержал эмоций, комментируя поражение команды от "Десны".