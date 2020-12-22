Капитан "Динамо" сказал, что его больше всего удивило в "Шахтере"

Футболист "Динамо" Сергей Сидорчук признался, что его больше удивило 0:10 "Шахтера" по сумме двух матчей с "Боруссиией" Менхенгладбах, чем две победы над "Реалом".

Капитан киевского клуба, переболевший коронавирусом, предположил, что такой результат "горняков" может быть результатом последствий заболевания этим вирусом у игроков.

"Больше всего удивило 0:10 от "Боруссии". Допускаю, что это следствие коронавируса и потери игровой формы", – сказал Сидорчук в интервью журналу "Футбол", текст которого приводит "Динамо" от Шурика.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее киевское "Динамо" в своем Instagram назвало решение Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола (УАФ) по игре "Ингулец" – "Шахтер" "победой в "драматичном" матче".

На домашней арене команды из Кропивницкого не работал подогрев, а газон стадиона не был защищен от осадков, из-за чего поле обледенело и стало непригодным для игры. Делегат УАФ принял решение отменить матч.