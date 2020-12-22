Капитан 'Динамо' рассказал о последствиях коронавируса: спортивные итоги 21 декабря

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук откровенно рассказал, как перенес коронавирус, а звезда "Барселоны" Лионель Месси повторил рекорд легендарного Пеле.

Кроме того, бывший капитан "Динамо" Домагой Вида забил фантастический гол в чемпионате Турции.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 21 декабря. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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