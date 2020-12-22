Капитан "Динамо" рассказал о последствиях коронавируса: спортивные итоги 21 декабря
Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук откровенно рассказал, как перенес коронавирус, а звезда "Барселоны" Лионель Месси повторил рекорд легендарного Пеле.
Кроме того, бывший капитан "Динамо" Домагой Вида забил фантастический гол в чемпионате Турции.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 21 декабря. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Пяткой в прыжке: экс-защитник "Динамо" забил фантастический гол в Турции
Впервые в жизни испытал такое, – капитан "Динамо" о последствиях коронавируса
Футболист "Боруссии" М плюнул в лицо сопернику в матче чемпионата Германии
Месси повторил "вечный" рекорд Пеле
Капитан "Динамо" высказался о скандале с матчем Швейцария – Украина
В России детский турнир остановили ради того, чтобы депутаты сыграли в футбол