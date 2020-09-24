Капитан "Динамо" рассказал, на чем настаивал Луческу в матче с "Гентом"

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук поделился своим мнением о победном для команды первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Гента" (2:1).

По мнению футболиста, скользкий газон не сильно повлиял на игру, а удаление украинского полузащитника "Гента" Романа Безуса стало следствием жесткости нарушения, а не погодных условий. Он также рассказал, что наставник "Динамо" Мирча Луческу призывал своих подопечных попытаться забить еще один гол.

"Не думаю, что скользкий газон сильно повлиял на игру. В принципе, поле было хорошего качества и, думаю, не сказалось на нарушениях. Если вспомнить даже удаление, то Безус заработал его за жесткую игру. Но такая игра объяснима, ведь на кону – групповой этап Лиги чемпионов. Мы хотели забить третий гол, и игра давалась с самого начала, и главный тренер настаивал на том, чтобы мы не останавливались и попытались забить еще. Но не получилось. Надеемся, что это удастся сделать в Киеве", – цитирует слова Сидорчука официальный сайт киевлян.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Луческу оценил игру "Динамо" в выездном поединке против "Гента", а затем и наставник бельгийцев прокомментировал результат матча.