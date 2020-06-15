Капитан "Динамо" рассказал, что его спасло от перелома в матче с "Зарей"

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук выразил уверенность в том, что от более тяжелой травмы в матче с луганской "Зарей" его уберегли щитки.

Футболист "бело-синих" едва не получил перелом ноги на 82-й минуте встречи после того, как защитник луганчан Ловро Цвек въехал прямой ногой в соперника, пробив тому экипировку. Сидорчук был вынужден покинуть поле, а после игры ему наложили пять швов.

"Когда только произошло столкновение, и я лежал на поле, было просто больно, но ни о переломе, ни о чем другом серьезном я не думал, но, когда спустил гетру и увидел рану, появилась мысль, что мог быть открытый перелом. Удар, конечно, был очень сильный, Цвек даже пробил щиток, но считаю, именно он меня и защитил. Если бы не он, думаю, все было бы намного хуже. Повезло, что во время игры щиток сполз в самый низ и действительно помог", – цитирует Сергея пресс-служба "Динамо".

Отметим, что Сидорчуку понадобиться для восстановления от семи до 10 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" обыграло луганскую "Зорю" в 26-м туре УПЛ и вышло на второе место в турнирной таблице.