Капитан "Динамо" раскрыл феномен Луческу и объяснил проблему "нового Шевченко"

Михаил Морозов Футбол 13:10, 17.12.2020

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук заявил, что футболисты начали лучше улавливать информацию с приходом Мирчи Луческу на пост главного тренера, поскольку он ясно ее доносит.

В интервью журналу "Футбол" он отметил, что команде помогли успехи, которые были достигнуты в начале работы румынского специалиста с клубом. Полузащитник рассказал, что наставник "Динамо" сразу начал уделять большое внимание игре в обороне.

"Футболисты стали улавливать информацию лучше. Он доносит ее ясно. Немаловажным фактором послужило то, что на начальном этапе его работы удалось достичь положительного результата. Когда все начинается с хорошего, все с высокой вовлеченностью вникают в процесс. Импульс в любом деле играет большую роль. Важно, чтобы твоя работа приносила дивиденды. Как только Луческу пришел, он процитировал Фергюсона (легендарного тренера "Манчестер Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона – Ред.). Нападение может выиграть отдельный матч, а защита выигрывает чемпионат. Он очень активно стал работать над построением игры в обороне", – процитированы слова Сидорчука на странице журналиста Валерия Пригорницкого в Facebook.

Капитан киевлян также поделился своим мнением о голевой засухе нападающего команды Владислава Супряги, которого сенегальский агент Ибрагим Сонко назвал "новым Шевченко".

"Знаете, он на тренировках забивает. Мне кажется, в его случае это больше психологический фактор. Он почувствовал доверие, возможно, безальтернативное доверие и где-то это подсознательно повлияло на его психологию", – добавил Сидорчук.

Сидорчук рассказал о Луческу и Супряге
Facebook Валерия Пригорницкого

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что мешает Супряге результативно выступать за команду.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Умер мэр Харькова Геннадий Кернес

Суд оставил Антоненко под стражей, несмотря на подозрение на COVID-19

СМИ узнали о реакции Зеленского на провал голосования за Витренко

Появились подробности последних дней жизни Кернеса: врачи надеялись на чудо

Пока охранник в Украине будет получать больше врача – мы все будем жить в болезнях