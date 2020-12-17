Капитан "Динамо" раскрыл феномен Луческу и объяснил проблему "нового Шевченко"

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук заявил, что футболисты начали лучше улавливать информацию с приходом Мирчи Луческу на пост главного тренера, поскольку он ясно ее доносит.

В интервью журналу "Футбол" он отметил, что команде помогли успехи, которые были достигнуты в начале работы румынского специалиста с клубом. Полузащитник рассказал, что наставник "Динамо" сразу начал уделять большое внимание игре в обороне.

"Футболисты стали улавливать информацию лучше. Он доносит ее ясно. Немаловажным фактором послужило то, что на начальном этапе его работы удалось достичь положительного результата. Когда все начинается с хорошего, все с высокой вовлеченностью вникают в процесс. Импульс в любом деле играет большую роль. Важно, чтобы твоя работа приносила дивиденды. Как только Луческу пришел, он процитировал Фергюсона (легендарного тренера "Манчестер Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона – Ред.). Нападение может выиграть отдельный матч, а защита выигрывает чемпионат. Он очень активно стал работать над построением игры в обороне", – процитированы слова Сидорчука на странице журналиста Валерия Пригорницкого в Facebook.

Капитан киевлян также поделился своим мнением о голевой засухе нападающего команды Владислава Супряги, которого сенегальский агент Ибрагим Сонко назвал "новым Шевченко".

"Знаете, он на тренировках забивает. Мне кажется, в его случае это больше психологический фактор. Он почувствовал доверие, возможно, безальтернативное доверие и где-то это подсознательно повлияло на его психологию", – добавил Сидорчук.

Сидорчук рассказал о Луческу и Супряге Facebook Валерия Пригорницкого

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что мешает Супряге результативно выступать за команду.