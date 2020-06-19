Капитан "Динамо" обратил внимание на "необычные шипы" игрока "Зари", из-за которого получил травму

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук назвал экипировку игрока "Зари" Ловро Цвека причиной травмы в матче 26-го тура УПЛ.

Футболист "бело-синих" получил глубокое рассечение на 82-й минуте игры и был вынужден покинуть поле после того, как соперник въехал ему в ногу. При этом к самому Цвеку у Сидорчука нет претензий.

"Я хочу, чтобы арбитры, особенно резервный, когда выпускает футболистов на поле, уделял особое внимание шипам на бутсах игроков. Как мне показалось, у соперника были какие-то необычные шипы – в противном случае такой рваной раны просто не было бы. А к Цвеку у меня нет никаких претензий, тем более я сам не из мягких футболистов. И с самим игроком "Зари" мы общались после матча, он извинился за тот эпизод", – цитирует капитана "Динамо" клубная пресс-служба.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" получило трансферное предложение от "Монако" по Жерсону Родригесу.