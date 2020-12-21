Капитан "Динамо" назвал главную проблему Монзуль

Украинский футбольный арбитр Катерина Монзуль имеет серьезные проблемы из-за системы видеопомощи (VAR).

Такое мнение в интервью журналу "Футбол" выразил капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук. По его словам, большинство решений 39-летней харьковчанки являются верными, но после просмотра повторов она ошибается.

"Язык не поворачивается сказать, что Монзуль плохой арбитр. Ей мешает VAR. Ее первоначальные решения, наверное, на 80-90% адекватные. После просмотра VAR все меняется. Возвращаемся к ракурсу повторов моего фола на Корниенко или к удалению Шепелева с "Колосом". Еще раз, на повторе не видно истинной динамики. В конце концов, есть сила удара, скорость, а не только децибелы крика. Конечно, в замедленной картинке все может показаться смертельно. Но давайте подходить к вопросу адекватно", – заявил Сидорчук.

Отметим, что Монзуль в 2020 году отсудила девять матчей с участием "Динамо" и часто попадала под шквал критики из-за удалений и пенальти.

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