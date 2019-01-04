Капитан "Динамо" может оказаться в США

Жена футболиста киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина мечтает о доме в США. Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram.
"Короче, у меня есть такая мечта, жить в каком-то небольшом курортном городке, в доме на берегу океана. Но в десятке километров от мегаполиса, чтобы была возможность выезжать изредка в люди. Думаю, самый подходящий вариант – это Америка", - подписала откровенную новогоднюю фотографию в соцсетях Ирина.
Николай Морозюк
ФК Динамо
Такую мечту жене украинского футболиста навеял просмотр американского сериала.
"Вчера начала смотреть "Беверли Хиллз" (новое поколение), понимаю, что место как раз для меня. В общем, решила посмотреть там недвижимость, но, когда увидела цены, поняла, что максимум могу пока себе позволить – это отметить локацию в Instagram", - с грустью констатировала Морозюк.
Короче у меня есть такая мечта , жить в каком то небольшом курортном городке , в доме на берегу океана 🤤 Но в десятке километров от мегаполиса , чтобы была возможность выезжать изредка в люди ) Думаю самый подходящий вариант -это Америка. . . Вчера начала смотреть сериал Беверли Хиллз ( новое поколение ) , понимаю , что место как раз для меня 😅 . В общем решила посмотреть недвижимость там , но когда увидела цены 🙆🏼♀️ поняла , что максимум могу пока себе позволить -это локацию поставить в инста 🤣 . . Happy New Year 🌲 . . P.s. Пусть Американцы думают , что у них новая соседка 😄💪🏼
Как сообщал OBOZREVATEL жена полузащитника киевского "Динамо" Николая Морозюка произвела настоящий фурор в Instagram своим эротическим снимком, сделанным на отдыхе на Мальдивах.
В кадре на Ирине надеты лишь маленькие плавки. Девушка стоит топлес, прикрыв грудь руками.