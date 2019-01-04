Капитан "Динамо" может оказаться в США

Жена футболиста киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина мечтает о доме в США. Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram.

"Короче, у меня есть такая мечта, жить в каком-то небольшом курортном городке, в доме на берегу океана. Но в десятке километров от мегаполиса, чтобы была возможность выезжать изредка в люди. Думаю, самый подходящий вариант – это Америка", - подписала откровенную новогоднюю фотографию в соцсетях Ирина.

Николай Морозюк ФК Динамо

Такую мечту жене украинского футболиста навеял просмотр американского сериала.

"Вчера начала смотреть "Беверли Хиллз" (новое поколение), понимаю, что место как раз для меня. В общем, решила посмотреть там недвижимость, но, когда увидела цены, поняла, что максимум могу пока себе позволить – это отметить локацию в Instagram", - с грустью констатировала Морозюк.

Как сообщал OBOZREVATEL жена полузащитника киевского "Динамо" Николая Морозюка произвела настоящий фурор в Instagram своим эротическим снимком, сделанным на отдыхе на Мальдивах.

В кадре на Ирине надеты лишь маленькие плавки. Девушка стоит топлес, прикрыв грудь руками.