Капитан "Динамо" дисквалифицирован

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) дисквалифицировал на три матча капитана "Динамо" Сергея Сидорчука за нарушение против Виктора Корниенко.

Инцидент произошел в поединке 9-го тура Украинской Премьер-лиги против донецкого "Шахтера" (0:3).

"Учитывая объяснения "Динамо" в отношении Сидорчука, как смягчающее обстоятельство, было принято решение отстранить футболиста от участия в соревнованиях на три матча плюс один матч условно за применение чрезмерной силы с нанесением травмы сопернику", – говорится на сайте УАФ.

29-летний полузащитник уже пропустил встречу 10-го тура УПЛ против "Ингульца" (2:0). Сидорчук не сыграет против "Ворсклы" и "Мариуполя".

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар дал свою оценку эпизоду с удалением Сергея Сидорчука, которое во многом повлияло на исход матча между "Динамо" и "Шахтером".

Позже Корниенко заявил, что не держит зла на капитана "Динамо" Сергея Сидорчука, подкат которого привел к его травме.